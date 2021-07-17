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جمعية "عون" و"الزهايمر" تناشد بالبحث عن صالح عبدون المفقود بوادي جدة

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جمعية "عون" و"الزهايمر" تناشد بالبحث عن صالح عبدون المفقود بوادي جدة جمعية "عون" و"الزهايمر" تناشد بالبحث عن صالح عبدون المفقود بوادي جدة
خرج من منزله الجمعة ولم يعد

جمعية

ناشدت جمعية عون للبحث والإنقاذ، وجمعية الزهايمر البحث عن مفقود حي البوادي بجدة صالح عبدون 70 سنة، والذي خرج أمس الجمعة من منزله لكنه لم يعد حتى الآن حيث يعاني من مرض الزهايمر، وتأمل الجمعية ممن يشاهده، أو يملك أي معلومات عنه الاتصال بالأرقام: 0502431102 أو 0559644497، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة، سائلين الله أن يحفظ المفقود ويرده إلى أهله سالمًا.


ووفقًا للاتفاقية المبرمة بين الجمعية الخيرية لمرض ألزهايمر وجمعية عون للبحث والإنقاذ فإنها تناشد أهالي المدينة بالتعاون والتبليغ عن المفقود، انطلاقًا من الموقف الإنساني.


وتعد جمعية عون للبحث والإنقاذ إحدى الجمعيات المتخصصة في أحد المجالات الجديدة على المجتمع، وهو البحث عن المفقودين في الصحراء، مما يضعنا أمام تحدٍ لإثبات الجاهزية والقدرة على الاستجابة السريعة باحترافية ومهنية عالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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