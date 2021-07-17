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استياء بين عمومية الجبلاية بسبب غموض موقف اللائحة

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استياء بين عمومية الجبلاية بسبب غموض موقف اللائحة استياء بين عمومية الجبلاية بسبب غموض موقف اللائحة

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تسود حالة من الاستياء بين أعضاء الجمعية العمومية، لعدم معرفتهم بمصير اللائحة التي أقرتها الجمعية في اجتماعها نوفمبر الماضى، وتعمد لجنة مجاهد إخفائها لتعطيل إقامة الانتخابات أطول فترة ممكنة، حيث يستحيل إقامة الانتخابات قبل اعتماد اللائحة.

ويسعى مجاهد لإقناع الأندية بالموافقة على إقامة الانتخابات في ديسمبر المقبل بدلًا من أغسطس أو سبتمبر.

وعلمت «المصرى اليوم» أن أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة تعمّد عدم الرد على خطاب وزارة الرياضة بشأن اللائحة حتى انتهاء مدته المقررة بنهاية الشهر الجارى، حتى يضمن تجديد الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» لفترة جديدة وضمان استمراره حتى ديسمبر المقبل، بما يضمن تواجده على رأس الجبلاية خلال احتفالية القرن بتأسيس 100 سنة على اتحاد الكرة المصرى.

المصرى اليوم

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