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أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن المنطقة العربية تحتاج إلى الانتقال من صفة المستهلك لتطبيقات التكنولوجيا والابتكار إلى المشارك في صنعها وتطويعها لخدمة المجتمعات والدول العربية، داعيا لإنشاء شبكة برلمانية عربية للعلوم والتكنولوجيا مناظرة لمجموعة العمل رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد البرلماني الدولي؛ بما يساهم في بناء الآليات والجسور، وتطوير الأدوات بين العلوم والتكنولوجيا والبرلمانات، وتطويع التطور التكنولوجي بهدف خدمة الإنسانية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وفد برلماني رفيع المستوى برئاسة العسومي، إلى المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن).

وطالب العسومي بضرورة بلورة آليات وأدوات للتعاون المشترك بين المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية والدول العربية؛ وبحث فرص التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث العربية والمنظمة الأوروبية بهدف دعم البحث العلمي والتكنولوجي العربي؛ للمساهمة في استكشاف الباحثين المتميزين والعلماء المتخصصين وتهيئة البيئة الحاضنة لهم، وتوفير الإمكانيات التكنولوجية والمختبرات، للمحافظة عليهم من الهجرة إلى الخارج خاصة للأدمغة والعقول العربية المتميزة.

وفى نهاية الزيارة، أكد رئيس البرلمان العربي على ضرورة تبني مشروع عربي لاستقطاب العلماء، والاستفادة من العلم والتكنولوجيا والابتكار لتعميق التكامل الإقليمي بما يوفر حلولاً ملموسة للتحديات التنموية والبيئية التي تواجه الدول العربية، وأعرب عن تأكيده للاستعداد للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب لتعزيز رأس المال البشري العربي، مطلباُ بزيادة عدد البعثات والفرص التعليمية للطلاب والباحثين والعلماء العرب في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية.