على رأسهم أجويرو.. أفضل 5 تعاقدات في الدوري الإسباني حتى الآن

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الدوري الإسباني واحد من أفضل بطولات كرة القدم في أوروبا والفرق الكبيرة قادرة دائمًا على جذب أفضل اللاعبين حول العالم، على الرغم من أنه لا يزال في بدايته في سوق الانتقالات، فقد تم بالفعل إكمال بعض الصفقات المُذهلة من قبل أندية الليجا.

أثر جائحة (كوفيد-19) على الفرق في جميع أنحاء إسبانيا ماليًا، لكن معظم الفرق عملت على حل هذه المشكلة من خلال بعض التعاقدات المجانية مع اللاعبين.

مع فوز أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، سيكون كل من برشلونة وريال مدريد مصممين على الفوز بلقب الليجا هذه المرة بمساعدة بعض التعاقدات الجديدة.

دعونا نلقي نظرة على أفضل 5 تعاقدات تم إبرامها في الدوري الإسباني حتى الآن..

5- كارلوس باكا - غرناطة

كان غرناطة من بين الفرق التي حققت نتائج إيجابية في موسم الدوري الإسباني 2020/21. أنهى النادي الأندلسي الدوري في المركز التاسع، كما وصل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

نظرًا لعدم قدرة غرناطة على المنافسة مالياً مع أندية أمثال ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد غالبًا ما يضطرون إلى الاعتماد على التعاقدات الذكية.

كارلوس باكا في صفقة انتقال مجانية هو بالتأكيد توقيع ذكي. قدم الكولومبي البالغ من العمر 34 عامًا مستويات جيدة مع فياريال الموسم الماضي حيث سجل 9 أهداف وصنع 2.

يمكن أن يُصبح المهاجم القوي كارلوس باكا، في غاية الأهمية لغرناطة الموسم المقبل.

4- سيرجيو أجويرو - برشلونة

عاني برشلونة كثيرًا الموسم الماضي بسبب عدم وجود مهاجم يزيل عبء التهديف عن ليونيل ميسي، بعد أن قرر الاستغناء عن لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد، افتقر البلوجرانا إلى المهاجم الذي يستطيع التسجيل أمام المرمى.

قد يحل وصول سيرجيو أجويرو هذه المشكلة لبرشلونة، يعد أجويرو أحد أفضل المهاجمين في هذا الجيل، وهو قادر على الفوز بالمباريات بمفرده.

يمكن أن تؤدي علاقة أجويرو الوثيقة مع ليونيل ميسي إلى تنشيط الساحر الصغير وتجعل برشلونة تهديدًا هجومياً قوياً الموسم المقبل، على الرغم من أن أجويرو يبلغ من العمر 33 عامًا، فلا شك في جودته.

بعد وصوله في صفقة انتقال مجانية من مانشستر سيتي، يمكن أن يكون سيرجيو أجويرو التوقيع المثالي على المدى القصير لبرشلونة.

3- ممفيس ديباي - برشلونة

كان برشلونة من بين أندية الدوري الإسباني الأكثر نشاطًا في فترة الانتقالات الصيفية. لقد أبرموا بعض التعاقدات المجانية الذكية مع بعض اللاعبين ويمكن أن يساعد وصول ممفيس ديباي بالتأكيد على تحدي أتلتيكو مدريد وريال مدريد على لقب الدوري الإسباني الموسم المقبل.

بعد فترة مشؤومة في مانشستر يونايتد، أعاد ممفيس ديباي اكتشاف أفضل مستوياته في ليون الفرنسي وسيكون حريصًا على مواصلة مستواه الجيد في برشلونة هذا الموسم. يتمتع الدولي الهولندي أيضًا بعلاقة ممتازة مع المدرب رونالد كومان، وقد تضيف سرعته وقدرته على المراوغة واللعب المباشر بعدًا مختلفًا لهجوم برشلونة.

مع بقاء ديباي في السابعة والعشرين من عمره فقط سيضيف اللاعب المتألق بعض النشاط للبرسا. قد يكون نجم منتخب هولندا هو اللاعب الذي يجب الانتباه إليه في الدوري الإسباني هذا الموسم.

2- رودريجو دي بول - أتلتيكو مدريد

يعد رودريجو دي بول أحد أفضل لاعبي خط الوسط في كرة القدم العالمية في الوقت الحالي، وهو إضافة ممتازة لفريق أتلتيكو مدريد. سيواجه أبطال الدوري الإسباني منافسة شديدة من الثنائي ريال مدريد وبرشلونة هذا الموسم في الدفاع عن لقبهم، لكن التعاقد مع دي بول قد يرجح الموازين لصالح أتلتيكو مدريد مرة أخرى.

لاعب خط وسط قدم مستويات رائعة للغاية مع ناديه أودينيزي المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم الماضي، حيث ساهم دي بول بـ 9 أهداف و 9 تمريرات حاسمة. قدم لاعب خط الوسط الأرجنتيني أيضًا مستويات جيدة خلال مُنافسات بطولة كوبا أمريكا وكان أحد المؤثرين في فوز الأرجنتين باللقب.

يبدو دي بول مثل لاعب الوسط المثالي لدييجو سيميوني، ويمكن أن يلعب الأرجنتيني البالغ من العمر 27 عامًا دورًا كبيرًا في السباق على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

1- ديفيد ألابا - ريال مدريد

يمكن القول إن أفضل توقيع في الدوري الإسباني حتى الآن هو وصول النجم النمساوي ديفيد ألابا إلى صفوف ريال مدريد. المدافع البالغ من العمر 29 عامًا قادر على اللعب عبر خط الدفاع وهو أحد أكثر اللاعبين ثباتًا في كرة القدم العالمية في الوقت الحالي.

بعد وصوله من بايرن ميونيخ في صفقة انتقال مجانية، من المتوقع أن يملأ ألابا فجوة رحيل سيرجيو راموس في قلب دفاع ريال مدريد، ويتوقع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أشياء عظيمة من ديفيد ألابا في موسم 2021/22.

ويأمل ألابا في إضافة لقب الدوري الإسباني إلى خزانة ألقابه الرائعة بالفعل خلال مُنافسات الموسم المقبل.