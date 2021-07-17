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أول امرأة تقدم مؤتمر الحج.. سعوديون يحتفون بالجندية عبير الراشد: «بأمثالك نفخر»

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أول امرأة تقدم مؤتمر الحج.. سعوديون يحتفون بالجندية عبير الراشد: «بأمثالك نفخر» أول امرأة تقدم مؤتمر الحج.. سعوديون يحتفون بالجندية عبير الراشد: «بأمثالك نفخر»
جدة - " وكالة أخبار المرأة "

بأداء مميز ولغة إبداعية، قدمت الجندي عبير الراشد، المؤتمر الصحافي لقيادات قوات أمن الحج، أمس الثلاثاء. وبذلك باتت أول امرأة سعودية تقدم هذا المؤتمر.
وفي البداية، ألقت الجندي عبير التي ظهرت بزيها العسكري، التحية على قيادات أمن الحج، من بينهم مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد طويان، وعدد من القيادات العسكرية في وزارة الداخلية، ثم وقفت على المنصة بكل ثقة لتقديم المؤتمر.
إلى ذلك، لقي الفيديو الذي وثق تقديمها للمؤتمر الصحافي رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات مشجعة وترحيب واسع من السعوديين بهذه الخطوة التي تشكل دلالة على تسارع تمكين المرأة في مختلف القطاعات، والتي أثبتت جدارتها بالعمل والإنتاج المميز.
توسيع حقوق المرأة
يشار إلى أن الجندي عبير من منسوبات المديرية العامة للدفاع المدني.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتخذ فيه الجهات الحكومية السعودية سلسلة من الإجراءات لتوسيع حقوق المرأة وتمكينها في ظل أهداف "رؤية السعودية 2030".
وكانت البداية بتمكين وزارة الداخلية المرأة السعودية من العمل في القطاع الأمني بمختلف التخصصات والمهام الميدانية والإدارية.

وكالة أخبار المرأة

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