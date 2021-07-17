وزير الشؤون الإسلامية لرجال الأمن: "معانون بإذن الله وكثر الله من أمثالكم"

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خلال جولته التفقدية بالمشاعر المقدسة.. أشاد بكافة الجهود المبذولة

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لرجال الأمن الذين يخدمون ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة، كلمات شكر وتقدير: "معانون بإذن الله وكثّر الله من أمثالكم والله يعينكم وبإذن الله أنتم كذلك مشاركون في الأجر.. أحسنوا لهم بحسن العبارة".



جاء ذلك في مقطع فيديو خلال الزيارة التفقدية للوزير للمشاعر المقدسة، مطلعًا على جاهزية مسجديْ نمرة والمشعر الحرام لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في حج هذا العام، في سبيل تحقيق السلامة لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات عبر الشركات الوطنية المختصة بالتعقيم والنظافة.



وقد التقى الوزير عددًا من رجال الأمن الذين يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام؛ حيث أشاد بجهودهم قائلًا: "معانون بإذن الله وكثر الله من أمثالكم والله يعينكم وبإذن الله أنتم كذلك مشاركون في الأجر.. أحسنوا لهم بحسن العبارة".



وتعد هذه اللفتة تكريمًا لجهودهم وعرفانًا بما يبذله رجال الأمن في سبيل تحقيق الأمن والحفاظ على مقدرات الوطن، والمساهمة في تطبيق البروتوكولات الصحية وخدمة حجاج بيت الله الحرام؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

