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فاوتشي: لقاحات كورونا فعّالة ضد التحوّرات
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 07:38 صباحاً
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 07:38 صباحاً
فرص الأمطار والمواقع المتأثرة بالغبار في توقعات "الحصيني" لطقس الإثنين
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الاثنين 02 أغسطس 2021 07:38 صباحاً
كوريا الجنوبية تسجّل 1219 إصابة جديدة بكورونا و49 حالة بمصر
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الاثنين 02 أغسطس 2021 07:38 صباحاً
إندونيسيا تسجل 37284 إصابة و1808 وفيات بكورونا
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الاثنين 02 أغسطس 2021 07:38 صباحاً
كورونا.. البرازيل تقترب من 20 مليون إصابة بالفيروس
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الاثنين 02 أغسطس 2021 07:38 صباحاً
"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 07:38 صباحاً
صحة شمال سيناء تستعد للحملة القومية لشلل الأطفال
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الاثنين 02 أغسطس 2021 07:32 صباحاً
أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تودع منافسات الكياك من الدور ربع النهائي
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الاثنين 02 أغسطس 2021 07:16 صباحاً
أولمبياد طوكيو 2020.. إيناس خورشيد تودع منافسات المصارعة من دور الـ16
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 07:16 صباحاً
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ضبط المسئول عن تصوير أسئلة الكيمياء و9 حالات غش.. أعرف ماذا قال طلاب الثانوية عن الامتحان ؟
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فيديو اليوم السابع
السبت 17 يوليو 2021 03:33 مساءً
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