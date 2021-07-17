التعليم : ضبط ٣٥ حالة غش بامتحان الكيمياء للثانوية العامة

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أدى 392 ألف و863 طالب وطالبة "بالشعبة العلمية" امتحان مادة الكيمياء، وذلك في اليوم السابع من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة أولى)، بإجمالي 225 طالب وطالبة.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وأكد حجازى على مديرى المديريات التعليمية على عدة ملاحظات، أهمها السماح للطلاب باستغلال المساحات البيضاء من ورقة الأسئلة كمسودة للطالب مع التأكيد أن "البابل شيت" فقط هو الذي يتم تصحيحه، وأن تغيير "البابل شيت" يرجع للملاحظين داخل اللجان، علمًا بأن في حالة تظليل الطالب أكثر من إجابة على"البابل شيت" فعلى الطالب وضع علامة "صح" أمام البديل الذى استقر عليه.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها السابع سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء وتم نقلهم للمستشفى وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (35) حالة غش منهم (5) حالات نشر و(30) حالة غش وهم:

الطالب "ع.م.ا" بإدارة شربين بمحافظة الدقهلية نظرًا لضبط جهاز محمول وتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت.

و الطالبة "ي.ا.ع" بإدارة غرب الزقازيق بمحافظة الشرقية، نظرًا لضبط محمول وتصوير ونشر على الإنترنت.

والطالبة "ش.م.ع" بإدارة بني مزار بمحافظة المنيا نظرًا لضبط تابلت ونشر الامتحان على الإنترنت.

والطالب "ع. ي. ع" بإدارة كفر البطيخ بمحافظة دمياط نظرًا لضبط محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

والطالب "م.ع.ا" بإدارة الواسطى بمحافظة بنى سويف نظرًا لضبط تابلت وتصوير الامتحان وإرساله إلي أخيه بكلية العلوم.

و الطالب "م.ط.م" بإدارة العمرانية بمحافظة الجيزة، نظرًا لحيازة تليفون محمول.

و الطالب "ا.ش.م" بإدارة إطسا بمحافظة الفيوم، نظرًا لضبط تابلت مهكر بكود ca9434.

و الطالب "ع.ا.ا" بإدارة إطسا بمحافظة الفيوم، نظرًا لضبط تابلت مهكر ca9434.

و الطالب "م.م.ع" بإدارة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، نظرًا لضبط محمول وعليه مذكرة كيمياء.

و الطالب "ا.س.م" بإدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، نظرًا لضبط تابلت مهكر.

و الطالب "ك.س.ا" بإدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، نظرًا لضبط تابلت مهكر.

و الطالب "م.ح.ا" بإدارة شربين بمحافظة الدقهلية، نظرًا لضبط تليفون محمول ومحاولة غش.

و الطالب "م.ف.م" بإدارة أوسيم بمحافظة الجيزة، نظرًا لضبط تليفون محمول ومحاولة غش.

والطالبة "ع.م.م" بإدارة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، نظرًا لضبط تليفون محمول ومحاولة غش علي موقع الدحيح علي الواتس آب.

والطالب "ا.ع.ع" بإدارة العمرانية بمحافظة الجيزة، نظرًا لضبط ساعة إلكترونية ومحاولة غش.

و الطالبة "د.ح.م" بإدارة السادات بمحافظة المنوفية، نظرًا لضبط قلم(صيني) يمسح الإجابة بعد وقت معين ورفضت استلام قلم بديل لاستكمال الامتحان وتم عمل محضر لإثبات الواقعة واستلام القلم بعد الانتهاء من الامتحان.

و الطالب "ا.ا.خ" بإدارة ملوى بمحافظة المنيا، نظرًا لظبط تابلت بشريحة خارجية ودخول على الانستجرام.

والطالب "ع.ا.م" بإدارة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، نظرًا لضبط تابلت تم تهكيره ودخول على الانستجرام.

و الطالب "ع.ا.ص" بإدارة السنطة بمحافظة الغربية، نظرًا لضبط ضبط محمول ومغلق بالبصمة.

و الطالب "ع.م.ن" بإدارة السنطة بمحافظة الغربية، نظرًا لضبط تليفون محمول.

والطالبة" ش. ع. ا" بإدارة السنطة بمحافظة الغربية، نظرًا لضبط تليفون محمول.

والطالب "ع.ا.ن" بإدارة السنطة بمحافظة الغربية، نظرًا لضبط تليفون محمول.

والطالبة "م.ا.م" بإدارة شمال الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، نظرًا لضبط تليفون محمول.

و الطالب"م.م.م" بإدارة غرب الزقازيق بمحافظة الشرقية، نظرًا لضبط تابلت مهكر وعليه إجابات.

والطالب "م.ع.ا" بإدارة فاقوس بمحافظة الشرقية، نظرًا لضبط تليفون محمول.

و الطالب "ا.ا.ح" بإدارة منشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية، نظرًا لضبط ساعة ايفون ومحاولة الغش.

و الطالب "م.ت.ا" بإدارة بنها بمحافظة القليوبية، نظرًا لضبط سماعة بلوتوث والاعتداء على أعضاء اللجنة.

و الطالب "ع.م.ر" بإدارة بنى سويف بمحافظة بنى سويف، نظرًا ضبط تابلت مهكر.

والطالب "م.ح.ع" بإدارة بنى سويف بمحافظة بنى سويف، نظرًا لضبط تابلت مهكر.

و الطالب "ا.س.م" بإدارة بنى سويف بمحافظة بنى سويف، نظرًا لضبط تابلت مهكر.

و الطالب "ف.م.م" بإدارة بنى سويف بمحافظة بنى سويف، نظرًا لضبط تليفون محمول.

والطالب "م.ح.ص" بإدارة إهناسيا بمحافظة بنى سويف، نظرًا لضبط تابلت.

و الطالب "م.ع.ا" بإدارة أكتوبر بمحافظة الجيزة، نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش.

و الطالب "م.س.ا" بإدارة أكتوبر بمحافظة الجيزة، نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش.

وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر أن يوم الاحد الموافق 18 يوليو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان "الفلسفة والمنطق" بإجمالي عدد 255 ألف و353 طالب وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة ثانية)، بإجمالي 225 طالب وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، واختبار مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى 1179 طالب وطالبة.