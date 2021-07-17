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الداخلية: ضبط شخصان بالقاهرة لحيازتهما عملات أجنبية بقصد الإتجار في السوق السوداء

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الداخلية: ضبط شخصان بالقاهرة لحيازتهما عملات أجنبية بقصد الإتجار في السوق السوداء الداخلية: ضبط شخصان بالقاهرة لحيازتهما عملات أجنبية بقصد الإتجار في السوق السوداء

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واصلت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة، وتكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.. وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية وسيدة) حال استقلالهما سيارة «قيادة وملك الأول» وبحوزتهما حقيبة بداخلها مبالغ مالية محلية وأجنبية ومبلغ مالى «عملة أجنبية مُقلدة» و5 شيكات بنكية و3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، ونفيا علمهما بالمبلغ المالى المقلد بحوزتهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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