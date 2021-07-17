قادمًا من تشيلسي اللندني بطل أوروبا.. الفرنسي "جيرو" إلى ميلان الإيطالي

★ ★ ★ ★ ★

كشف ميلان، السبت، عن صفته الجديدة المتمثلة بانضمام الفرنسي الدولي أوليفييه جيرو إلى النادي الإيطالي قادمًا من تشيلسي اللندني بطل أوروبا.

ولم يحدد ميلان مبلغ الصفقة أو مدة التعاقد، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إنه سيدفع نحو مليون يورو مقابل الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي المخضرم الذي يتوقع أن يرتبط معه بعقد لمدة عامين.

وكان جيرو انضم لتشيلسي قادمًا من أرسنال مقابل مبلغ قدرته وسائل إعلام بنحو 18 مليون جنيه إسترليني في يناير 2018.