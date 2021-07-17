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سحب رعدية تندفع نحو الرياض والأمطار محتملة خلال الساعات القادمة

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سحب رعدية تندفع نحو الرياض والأمطار محتملة خلال الساعات القادمة سحب رعدية تندفع نحو الرياض والأمطار محتملة خلال الساعات القادمة
تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد والأحوال الجوية غير مستقرة

سحب رعدية تندفع نحو الرياض والأمطار محتملة خلال الساعات القادمة

أكد المركز الوطني للأرصاد اليوم، استمرار تواجد السحب الرعدية الممطرة على مناطق #جازان #عسير #نجران، وبداية تكونها على منطقة #الرياض؛ فيما توقعت تقارير مناخية اندفاع حزام من السحب الرعدية الماطرة قادمة من الشرق نحو مدينة الرياض في هذه الأثناء، تعمل خلال الساعات المقبلة على تساقط زخات رعدية من المطر، تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد.

وتتأثر المنطقة بكتلة هوائية ذات رطوبة عالية قادمة من بحر العرب، تعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة، تتركز على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض؛ لكنها تمتد لتشمل مدينة الرياض على فترات، في الفترة الواقعة ما بين عصر ومساء يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين.

وتأخذ هذه الحالة الجوية المتوقعة الطابع المحلي؛ بحيث تتشكل السحب الركامية الرعدية بشكل عشوائي في سماء العاصمة والمناطق المحيطة بها، وقد تشهد بعض أحياء وطرق مدينة الرياض تساقطات مطرية في الوقت الذي تشهد فيه أحياء وطرق مجاورة أجواء أقرب للمستقرة.

وتترافق هذه الحالة عادة -وفق طقس العرب- بنشاط للتيارات الهابطة الناتجة عن نشاط السحب الركامية الرعدية، والتي قد تعمل بدورها على نشوء موجات غبارية بين الحين والآخر، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ونبهت المصادر الأرصادية سكان الرياض والمناطق المحيطة، بضرورة الحذر من شدة التيارات الهوائية الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية، وغزارة الأمطار التي ستأخذ طابعًا محليًّا بحيث تكون غزيرة في نطاقات محدودة دون غيرها، والعواصف الرملية وموجات الغبار التي قد تندفع نحو العاصمة بفعل الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية في المناطق المحيطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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