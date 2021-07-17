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طالبت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، أحمد مجاهد، رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، بعدم منح البطاقة الدولية لفرجاني ساسي، خصوصاً أنه لايزال مرتبطا بتعاقد رسمي مع النادي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولايحق له الانتقال لأي نادٍ آخر.

وتستعد اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، بتحريك قضية تعويض ضد فرجاني ساسي، في المحكمة الرياضية الدولية، بسبب عدم التزامه ببنود العقد المبرم بينه وبين الزمالك، وعدم التزامه بالعودة لتدريبات الفريق وإعلانه عدم إكمال الموسم، ورحيله إلى أحد الأندية القطرية خلال الوقت الراهن.

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أنها رفعت ملف اللاعب التونسي فرجاني ساسي بالكامل لفيفا للفصل في موقف اللاعب الذي لم يستكمل عقده مع النادي حتى انتهائه بنهاية الموسم الحالي في مصر وفقًا لبنود تعاقده.

وتستند اللجنة المكلفة في شكواها إلى خطاب اتحاد الكرة للنادي الذي يؤكد أن الموسم الحالي سوف ينتهي في ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ وكذلك موقع فيفا TMS الذي جاء فيه انتهاء الموسم في مصر في نفس الموعد السابق.

وأشارت اللجنة المكلفة بإدارة النادي أنها قد أودعت كامل مستحقات اللاعب المتبقية في حسابه في المدة القانونية، بعد خصم قيمة الضرائب وفقًا للقوانين المصرية والجزاءات الموقعة على اللاعب من المجالس السابقة وفقًا للائحة النادي مثل كل اللاعبين.

وشددت اللجنة المكلفة بإدارة النادي أنها قد أودعت كامل مستحقات اللاعب المتبقية في حسابه في المدة القانونية، بعد خصم قيمة الضرائب وفقًا للقوانين المصرية والجزاءات الموقعة على اللاعب من المجالس السابقة وفقًا للائحة النادي مثل كل اللاعبين.