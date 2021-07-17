محافظ الجيزة يتابع تطوير شارع البحر الأعظم والزمر وخاتم المرسلين وترسا وسفنكس ( صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشوارع النيل والبحر الأعظم والزمر وخاتم المرسلين وترسا وسفنكس والمريوطية نطاق أحياء الدقى والعجوزة وجنوب والعمرانية والطالبية والهرم وذلك في إطار المتابعات الدورية التي يجريها المحافظ للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير الشامله التي تشهدها تلك المحاور الحيوية .

ووجه خلال تفقده شارع البحر الأعظم بسرعة الإنتهاء من أعمال تركيب الإنترلوك والتنسيق العام لأرصفه المشاه وأماكن إنتظار السيارات كما شدد المحافظ على رئيس حي جنوب بالتنسيق مع الشركة المنفذة ورفع المخلفات أولا بأول مع المتابعة الدورية للأعمال لسرعة الإنتهاء منها مؤكداً على ضرورة إزالة أي تعديات تابعه للمنشأت المتواجدة بمسار الطريق وتحجب رؤية النيل بشارع البحر الأعظم ليتكامل مخطط التطوير بالشارع والذى تم تنفيذ طبقه الرصف بالعديد من القطاعات به وجارى الاستكمال .

وشملت جولة تفقد طريق ترعة الزمر والساحات الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقا) نطاق مناطق نصر الدين وخاتم المرسلين بحي العمرانية موجها رئيس الحى برفع أي مخلفات خاصه بالأعمال أولا بأول وإستغلال المساحات بالشكل الأمثل سواء في إقامة أماكن لانتظار السيارات لعدم إعاقة الحركة المرورية أو إنشاء محال وأكشاك خدمية للمترددين على المنطقة مع إستكمال تنسيق الارصفه والفراغات ودعمها بالانترلوك لتسهيل حركة المشاه .

كما تفقد كوبري ترسا الجديد للوقوف على مواقع وضع أعمدة الإنارة بمسار الطريق مشدداً أن تكون على أعلي مستوي ويكون لها طابع جمالي وتحقق مستوي إنارة جيد بالطريق بالإضافه إلى متابعه نسب تنفيذ أعمال الرصف للطريق أسفل الكوبري للوقوف على جودة الأعمال المنفذة.

موجهاً رئيس حى الطالبية بمراجعة الأعمال والتنسيق مع الشركة المنفذة لتلافى بعض الملاحظات في التنفيذ .

وتابع نسب أعمال التطوير بالجزيرة الوسطي بطول شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا) وإجراء التنسيق الجمالي لها معرباً عن عدم رضاءة من تأخر الجدول الزمنى للأعمال وعدم تنفيذها بالشكل الأمثل مشدداً على رئيس الحى بعدم الإستلام قبل التأكد من التنفيذ وفقا للمواصفات المحددة.

وتابع أعمال إستكمال رصف محور محمد أنور السادات والمؤدى إلى كوبرى المريوطية الطائر موجهاً رئيس حى الهرم بضرورة الانتهاء من الرصف بالتوازى مع إنشاء أرصفة المشاة مع إجراء التنسيق العام والجمالى بطول الشارع .

وإختتم جولته بتفقد مشروع إقامة وتطوير كبارى المشاة والسيارات بترعة المريوطية لتسهيل حركة المواطنين من وإلى البر الشرقى والغربى للطريق أمام إستوديو مصر حيث تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية ووضع الكمرات الخاصه بالكوبرى وجارى الإستكمال .