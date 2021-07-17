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دخول الحافلات إلى مشعر منى العاشرة مساء اليوم

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الوطن ترصد تفويج الحجاج من مراكز التجمع لتأدية طواف القدوم

رصدت «الوطن» طلائع استقبال ضيوف الرحمن عبر 4 مراكز «النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا»، وذلك قبل توجه الحجاج إلى المسجد الحرام...

793ae81d73.jpgمكة المكرمة: فهد الإحيوي
90046c8407.jpg07 ذو الحجة 1442 هـ
الدكتور عبدالرزاق المرجان

الحج يحول مكة إلى مدينة ذكية

أكد باحث سعودي متخصص في الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية، أن الاهتمام بقطاع الحج والعمرة في رؤية 2030، يحول مكة المكرمة...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png07 ذو الحجة 1442 هـ
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الحج: جولة في مخيمات منى

رصدت «الوطن» في جولة على إحدى نماذج المخيمات بمشعر منى الإجراءات الاحترازية المطبقة والمتكاملة في سكن الحجاج للحد من انتشار فيروس...

icon-byline.pngمكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png06 ذو الحجة 1442 هـ

الحج: إرشاد السائلين بـ11 لغة

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بخدمة إرشاد السائلين بـ11 لغة عن طريق...

icon-byline.pngمكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png06 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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