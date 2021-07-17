دخول الحافلات إلى مشعر منى العاشرة مساء اليوم
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رصدت «الوطن» طلائع استقبال ضيوف الرحمن عبر 4 مراكز «النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا»، وذلك قبل توجه الحجاج إلى المسجد الحرام...
مكة المكرمة: فهد الإحيوي
07 ذو الحجة 1442 هـ
أكد باحث سعودي متخصص في الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية، أن الاهتمام بقطاع الحج والعمرة في رؤية السعودية 2030، يحول مكة المكرمة...
الأحساء: عدنان الغزال
07 ذو الحجة 1442 هـ
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رصدت «الوطن» في جولة على إحدى نماذج المخيمات بمشعر منى الإجراءات الاحترازية المطبقة والمتكاملة في سكن الحجاج للحد من انتشار فيروس...
مكة المكرمة: فهد الإحيوي
06 ذو الحجة 1442 هـ
وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بخدمة إرشاد السائلين بـ11 لغة عن طريق...
مكة المكرمة: فهد الإحيوي
06 ذو الحجة 1442 هـ