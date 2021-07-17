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الداخلية: شرطة المرور تضبط 5308 مخالفة متنوعة خلال 24ساعة

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الداخلية: شرطة المرور تضبط 5308 مخالفة متنوعة خلال 24ساعة الداخلية: شرطة المرور تضبط 5308 مخالفة متنوعة خلال 24ساعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 5308 مخالفة مرورية متنوعة.
قالت الداخلية: «تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5308) مخالفة مرورية متنوعة».

وأضافت: «من بينها المخالفات (2096) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(192) مخالفة السير بدون تراخيص، و(14) مخالفات الدراجات النارية، و(14) مخالفة موقف عشوائى، و(12) مخالفة لشروط التراخيص، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية»

المصرى اليوم

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