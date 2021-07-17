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الموت يفجع الفنانة جومانا مراد

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الموت يفجع الفنانة جومانا مراد الموت يفجع الفنانة جومانا مراد

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أعلنت الفنانة جومانا مراد وفاة والد زوجها الدكتور ربيع بسيسو، منذ قليل، مُعبرة عن حزنها لفراقه.

وقالت جومانا مراد عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب مؤمنة وراضية و صابرة ومحتسبة ننعي فقيدنا الغالي عميد المحامين العرب المستشار أسامة توفيق بسيسو رحمة الله، والد زوجي الدكتور ربيع أسامه بسيسو».

وتابعت: «سائلين المولى عز وجل أن يثبتنا ويربط على قلوبنا ويقوي إيماننا ويجيرنا في مصابنا اللهم ثبته عند السؤال وأغفر له وارحمه وأعف عنه وَأَكرِمْ نزُلَه وَوسِّعْ مُدْخَلَه وأغْسِلْه بِِ والثَّلْجِ والْبرَدِ ونَقِّه منَ الخَـطَايَا كما يُنقَى الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس وَأَبْدِلْه دارا خيراً مِنْ دَارِه وأدْخِلْه الجنَّةَ وأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّار».

واستكملت الدعاء لحماها المتوفي: «اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وأغسله بالماء والثلج والبرد، وأجعل قبره روضة من رياض الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ ولله ما أعطى».

المصرى اليوم