الموت يفجع الفنانة جومانا مراد

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أعلنت الفنانة جومانا مراد وفاة والد زوجها الدكتور ربيع بسيسو، منذ قليل، مُعبرة عن حزنها لفراقه.

وقالت جومانا مراد عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب مؤمنة وراضية و صابرة ومحتسبة ننعي فقيدنا الغالي عميد المحامين العرب المستشار أسامة توفيق بسيسو رحمة الله، والد زوجي الدكتور ربيع أسامه بسيسو».

وتابعت: «سائلين المولى عز وجل أن يثبتنا ويربط على قلوبنا ويقوي إيماننا ويجيرنا في مصابنا اللهم ثبته عند السؤال وأغفر له وارحمه وأعف عنه وَأَكرِمْ نزُلَه وَوسِّعْ مُدْخَلَه وأغْسِلْه بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ ونَقِّه منَ الخَـطَايَا كما يُنقَى الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس وَأَبْدِلْه دارا خيراً مِنْ دَارِه وأدْخِلْه الجنَّةَ وأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّار».

واستكملت الدعاء لحماها المتوفي: «اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وأغسله بالماء والثلج والبرد، وأجعل قبره روضة من رياض الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ ولله ما أعطى».