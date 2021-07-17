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وزير الخارجية الصيني يصل سوريا في أول زيارة من نوعها

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وزير الخارجية الصيني يصل سوريا في أول زيارة من نوعها وزير الخارجية الصيني يصل سوريا في أول زيارة من نوعها

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وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم السبت إلى سوريا في زيارة هي الأولى من نوعها.

واستقبل وزير خارجية الصين في مطار دمشق نظيره السوري فيصل المقداد ومسؤولون آخرون.

ونقلت وسائل إعلام سورية محلية بأن الوزير سيلتقي كبار المسؤولين في الدولة، وعلي رأسهم الرئيس بشار الأسد، وذلك بعد ساعات من أداء الأخير اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة.

وستركز المباحثات الثنائية على بحث المسائل الاقتصادية والدبلوماسية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وإطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين خاصة في مشروعات البنية التحتية تتفرع عن مبادرة «حزام واحد طريق واحد» الصينية.

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