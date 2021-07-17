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جولات ميدانية للتحقق من البنية التحتية لخدمات الاتصالات لخدمة الحجاج

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جولات ميدانية للتحقق من البنية التحتية لخدمات الاتصالات لخدمة الحجاج جولات ميدانية للتحقق من البنية التحتية لخدمات الاتصالات لخدمة الحجاج
الفِرَق التابعة لـ"هيئة الاتصالات" تُجري مسوحات فنية للنطاقات الترددية

جولات ميدانية للتحقق من البنية التحتية لخدمات الاتصالات لخدمة الحجاج

نفّذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، زيارات ميدانية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ للتأكد من جودة خدمات الاتصالات وجاهزية البنية التحتية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

وشملت الجولات التفقدية: مطار الملك عبدالعزيز في محافظة جدة، ومراكز الضبط الأمنية حول مكة المكرمة، ومواقيت الحج.

وخلال الجولات، أجرت فِرَق الهيئة، مسوحات فنية للنطاقات الترددية المخصصة لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة؛ لضمان عدم حدوث أي تداخلات تؤثر على جودة الخدمات.

وتساهم تلك المسوحات في تحديد أي مصادر محتملة للتداخلات، وقياس جودة التغطية، والتحقق من سلامة الترددات، والتحقق من جودة وفعالية أداء شبكات الاتصالات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

جدير بالذكر أن هيئة الاتصالات تسعى من خلال تلك الجولات الميدانية إلى التحقق من توافر التغطية، ومستوى جودة الشبكات وأدائها العام، وتسخير كل الإمكانات لضمان أعلى مستوى من الخدمات لضيوف الرحمن أثناء أدائهم لفريضتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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