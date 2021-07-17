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أمانة مكة تخصص موقعين لوقوف سيارات "الجلّابة".. تعرف عليهما

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أمانة مكة تخصص موقعين لوقوف سيارات "الجلّابة".. تعرف عليهما أمانة مكة تخصص موقعين لوقوف سيارات "الجلّابة".. تعرف عليهما
تزامنًا مع استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أمانة مكة تخصص موقعين لوقوف سيارات

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن تخصيص موقعين نظاميين لوقوف سيارات بيع المواشي، وتنظيم مواقع "الجلَّابة"، والاستفادة منها، تزامنًا مع استعداداتها في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الأمانة أن هذا الإجراء سوف يسهم في استفادة الفئة المستهدفة من هذا النشاط التجاري، وتنظيم مواقع بيع الأنعام، والوفاء بتأمين زيادة الطلب الشرائي المتوقع عليها، مؤكدةً مكافحة عشوائية البيع، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار .

وبيّنت الأمانة أن الموقعين سوف يكونانِ بالقرب من مسلخ العكيشية الموسمي، ومسلخ غرب مكة المكرمة؛ للتسهيل على المواطنين والمقيمين الراغبين بالذبح في المسالخ النظامية التي تشرف عليها الأمانة.

وستقوم الأمانة بالإشراف والمتابعة لتنفيذ البروتوكولات والإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية والوقائية، ومنع التجاوزات من ملاك المواشي، وإلزامهم بالبقاء ضمن نِطاق الأماكن المخصصة لهم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للمحافظة على سلامة الجميع، داعية أصحاب السيارات الراغبين بعرض مواشيهم إلى التواصل عبر الأرقام التالية:

0501460162 - 0565810290

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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