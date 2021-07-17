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سوق وحديقة ومواقف.. شاهد "مسجد ميقات ذي الحليفة" طراز وخدمات جبارة

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500 دورة مياه "رجال ونساء" خُصص بجوارها أماكن للإحرام ومغاسل وضوء

سوق وحديقة ومواقف.. شاهد

يتميز مسجد ذي الحليفة "الميقات" بالمدينة المنورة، بطرازه الفريد وتصميمه الهندسي؛ حيث روعي فيه الاهتمام بزراعة المسطحات الخضراء والأشجار لتلطيف درجة حرارة الجو خصوصًا في الصيف والاهتمام بعنصر الإضاءة الطبيعية.

ومع زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين، حَظِيَ مسجد وميقات ذي الحليفة باهتمام الرشيدة، لكونه أحد المواقيت التي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة والمحرمين من غير أهلها المارين بها؛ حيث أعيد بناؤه على مساحة أرض حوالى (178) ألف متر مربع، شملت مسطح البناء والمرافق الخدمية التابعة له، ويتكون من مجموعتين من الأروقة تفصل بينهما ساحة واسعة مساحتها 1000 ألف متر وله أقواس تنتهي بقباب طويلة يبلغ ارتفاعها عن الأرض 16 مترًا، ويتسع المسجد لـ7000 آلاف.

كما يضم المسجد أكثر من 500 دورة مياه للرجال والنساء، خُصص بجوارها أماكن للإحرام ومغاسل للوضوء والاغتسال، ومواقف سيارات، كما بُني سوق لتأمين احتياجات الحجاج والمعتمرين وحديقة فسيحة ذات أشجار ونخيل أعطت الموقع لمسة جمالية، كما يتميز بمئذنة متميزة على شكل سلم حلزوني ارتفاعها 62 مترًا.

سوق وحديقة ومواقف.. شاهد

سوق وحديقة ومواقف.. شاهد

سوق وحديقة ومواقف.. شاهد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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