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أرمينيا وأذربيجان يتبادلان الاتهامات بخرق قرار وقف إطلاق النار علي الحدود (تفاصيل)

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أرمينيا وأذربيجان يتبادلان الاتهامات بخرق قرار وقف إطلاق النار علي الحدود (تفاصيل) أرمينيا وأذربيجان يتبادلان الاتهامات بخرق قرار وقف إطلاق النار علي الحدود (تفاصيل)

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اتهم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أذربيجان بإثارة اشتباكات عسكرية جديدة في ناجورونو كارابخ، وعلى الحدود مع بلاده، مضيفا في ختام لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بأن أرمينيا مستعدة لاستئناف المفاوضات حول الإقليم لكن أذربيجان لم ترد على هذا الاستعداد بأي شكل من الأشكال.

واضاف باشينيان، أن هذه النوايا تظهر من خلال تفاقم الوضع في منطقة ناخيتشيفان من الحدود الأرمنية الأذربيجانية، فيما اتهم العاصمة الأذربيجانية بانتهاك الاتفاقات المتعلقة بعودة الأشخاص الذين تعتبرهم أرمينيا بمثابة الأسرى.

ولفت إلى أن سلطات باكو ترفض تزويد أرمينيا بممر لاستخدام السكك الحديدية بين أرمينيا وجورجيا وأذربيجان.

وفي المقابل اتهمت أذربيجان القوات الأرمنية بخرق نظام وقف إطلاق النار على طول الحدود بين الدولتين بأنواع مختلفة من الأسلحة، وفقا لوزارة الدفاع الأذربيجانية، نافية وقوع إصابات بين عناصر الجيش، فيما أكدت أن قواتها أطلقت نيرانا مضادة.

وكانت اشتباكات قد اندلعت بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر الماضي وتوقفت في 10 نوفمبر وفق اتفاق روسي قضى بنشر 1960 جنديا من قوات حفظ السلام.

المصرى اليوم

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