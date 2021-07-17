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تأجيل التحفظ على اموال نجل القيادى الارهابى حسن مالك ل17 أغسطس

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تأجيل التحفظ على اموال نجل القيادى الارهابى حسن مالك ل17 أغسطس تأجيل التحفظ على اموال نجل القيادى الارهابى حسن مالك ل17 أغسطس

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قررت محكمة القاهرة الاقتصادية ، تأجيل نظر الاستئناف على القرار الصادر بالتحفظ على أموال حمزة نجل القيادى الإخوانى حسن مالك اداريا لجلسة 17 أغسطس المقبل .

كانت لجنة حصر أموال جماعة الاخوان الإرهابية ، قررت التحفظ على أموال 28 فردا من أفراد عائئلة الارهابى حسن مالك القيادى الاخوانى

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة،قررت تجديد حبس شقيق المتهم أنس، نجل القيادي الإخواني حسن مالك، ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 470 لسنة 2019.

ووجهت النيابة للمتهم وآخرين متهمين بذات القضية تهم الانضمام لجماعة أسست عل خلاف أحكام القانون «جماعة إرهابية»، والتحريض على العنف.

المصرى اليوم

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