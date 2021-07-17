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الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 2.6 مليار دولار لدعم أرمينيا في البنية التحتية وتعزيز الديمقراطية

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الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 2.6 مليار دولار لدعم أرمينيا في البنية التحتية وتعزيز الديمقراطية الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 2.6 مليار دولار لدعم أرمينيا في البنية التحتية وتعزيز الديمقراطية

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أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، عن رغبة الاتحاد الأوروبي، أن يصبح شريكا فعالا لأرمينيا في ضمان تقدمها واستقرارها وأمنها، مضيفا في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم السبت، التزام الاتحاد الأوروبي بخطط تخصيص حزمة مالية بقيمة 2.6 مليار يورو لأرمينيا لحل المهام ذات الأولوية.

وأضاف المسؤول الأوروبي يجب على الأطراف العمل حتى لا تكون الأموال نظرية أو افتراضية، وتستخدم لتنفيذ برامج محددة، في مجالات البنية التحتية، والمجال الرقمي الخاص بالمناخ، والنقل، وتنفيذ الإصلاحات الديمقراطية.

بدوره أعلن باشينيان، أن أرمينيا مستعدة لمواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيد الإصلاحات المؤسساتية وتأكيد سيادة القانون وتعزيز المؤسسات الديمقراطية.

المصرى اليوم

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