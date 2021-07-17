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أول رحلة للحجاج تصل مكة عبر قطار الحرمين السريع

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تضم 187 حاجًّا سيتم نقلهم بالحافلات إلى المسجد الحرام

أول رحلة للحجاج تصل مكة عبر قطار الحرمين السريع

وصلت أولى طلائع رحلات حجاج بيت الله الحرام القادمين من مدينة جدة والمدينة المنورة إلى مكة المكرمة عبر قطار الحرمين السريع.

وذكرت الهيئة العامة للنقل أن الرحلة تضم 187 حاجًّا وصلوا لمحطة الرصيفة بمكة المكرمة، وسيتم نقلهم بالحافلات إلى المسجد الحرام.

وأفادت أنها، ومن خلال فرق الإشراف والرقابة، تتابع مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك تقوم بعمليات فحص حافلات نقل الحجاج للتأكُّد من مطابقتها وجاهزيتها من الجوانب النظامية والفنيّة كافة، ليتمتّع الحاج الكريم بخدمات نقل آمنة ومريحة خلال موسم الحج لهذا العام 1442هـ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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