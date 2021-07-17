شاهد.. توزيع 20 ألف مظلّة على أول أفواج الحجاج

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تحت عنوان "هديتي مظلتي".. ولحمايتهم من حرارة الشمس

وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 20 ألف مظلّة، اليوم السبت، على أول فوج من حجاج بيت الله الحرام، إضافة للعاملين، ويأتي ذلك ضمن مبادرة الرئاسة العامة التي أطلقتها لموسم حج هذا العام بعنوان "هديتي مظلتي".

وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة، جنادي بن علي مدخلي، أن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدّمها الرئاسة لضيوف الرحمن، والهدف منها هو حماية الحجاج ببيت الله الحرام والعاملين فيه من حرارة الشمس.

وأكّد "جنادي" على حرص واهتمام الرئاسة بالصحة العامة وسلامة الجميع، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تأتي بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.