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"عقارات الدولة" تستضيف 30 جهة حكومية وخدمية في المشاعر المقدسة

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"عقارات الدولة" تستضيف 30 جهة حكومية وخدمية في المشاعر المقدسة "عقارات الدولة" تستضيف 30 جهة حكومية وخدمية في المشاعر المقدسة
تقدم خدمات الدعم اللوجستي لتسهم في تطوير آليات عمل القطاعات المشاركة

بلغ عدد الجهات التي استضافتها الهيئة العامة لعقارات الدولة في المجمع الحكومي بالمشاعر بمكة المكرمة خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، ما يقارب من 30 قطاعًا حكوميًّا وخدميًّا، من بينها "وزارة الإعلام، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، البريد السعودي، الأحوال المدنية، النيابة العامة، شركة الكهرباء، الهيئة العامة للنقل، شركة الكهرباء، شركة المياه الوطنية، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة".

وتقدم الهيئة لتلك القطاعات كافة خدمات الدعم اللوجستي في المجمع؛ مثل تسخير البنية التحتية للتقنية الرقمية وخدمات الاتصالات، وخدمات الطاقة، والصيانة والتشغيل، بهدف توفير بيئة عمل مناسبة لجميع القطاعات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

ولفتت الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى أنها تعمل على إدارة المجمعات الحكومية؛ ومنها المجمع بحمى المشاعر بمكة وفق أعلى معايير الجودة التشغيلية وكفاءة الطاقة التي تحقق الاستدامة لعقارات الدولة، ومما يسهم في رفع الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية والاستخدام الأمثل للمباني، إضافة إلى تحسين نظم وآليات تقديم عمل القطاعات المشاركة في تنظيم الحج.

وأكدت الهيئة أنها تعمل بشكل حثيث على إنجاز مسـتهدفاتها الاستراتيجية نحو حماية الثروة العقارية للدولة وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي ورفع مساهمة القطاع العقاري الحكومي في الناتــج المحلي، والمضي قدمًا نحو آفاق واعدة للتنمية العقارية والاقتصادية الشاملة، وذلك في إطار الأهداف الطموحة لرؤية 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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