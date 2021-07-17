فعلها رابح سعدان قبل 32 عامًا.. اقسو على أبناء وطنك يا موسيماني

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نعم، إنه في موقف حرج للغاية حينما يقود فريقاً يواجه اّخر من وطنه للتنافس على لقب قاري ثمين، ولكن ربما هو أقل حرجًا من مواجهة النادي الذي قاده لألقاب وتتويجات غالية على مدار 8 مواسم ماضية.

الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على موعد مع مواجهة أمام فريق اّخر يُمثل وطنه حينما تشير عقارب الساعة إلى التاسعة من مساء اليوم السبت ولقاء النهائي لرابطة دوري أبطال أفريقيا 2020-2021 بمدينة الدار البيضاء المغربية الذي يجمع الأهلي وكايزر تشيفز.

موسيماني نجح في قيادة الأهلي لتخطي عقبة صن دوانز الجنوب أفريقي، النادي الذي قاده لمدة 8 مواسم وحققه معه لقبين قاريين، وتجدد الموعد أمام نادٍ اّخر يمثل وطنه هو كايزر تشيفز في تحدي عناق الأميرة السمراء الليلة.

موسيماني لن يكن أكثر المدربين المُتوجين بلقب دوري أبطال أفريقيا خلف مانويل جوزيه فحسب في حالة تتويج الأهلي الليلة فحسب، بل سيحقق أمرًا لم يحدث منذ 32 عامًا.

وسيكون بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في حالة تتويج المارد الأحمر هو ثاني مدير فني عبر تاريخ دوري أبطال أفريقيا يحقق اللقب على حساب فريق من وطنه.

الجزائري رابح سعدان كان هو المدير الفني الوحيد الذي نجح في تذوق طعم اللقب على حساب فريق يُمثل وطنه وذلك في نسخة 1989 من دوري الأبطال بقيادة الرجاء البيضاوي المغربي للصعود على منصة التتويج في مواجهة مولودية وهران الجزائري اثر ركلات الترجيح.

تُرى هل يفعلها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ويكرر سيناريو رابح سعدان ويقسو على أبناء وطنه في مواجهة الأهلي وكايزر تشيفز الليلة؟

نعم، إنه في موقف حرج للغاية حينما يقود فريقاً يواجه اّخر من وطنه للتنافس على لقب قاري ثمين، ولكن ربما هو أقل حرجًا من مواجهة النادي الذي قاده لألقاب وتتويجات غالية على مدار 8 مواسم ماضية.

الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على موعد مع مواجهة أمام فريق اّخر يُمثل وطنه حينما تشير عقارب الساعة إلى التاسعة من مساء اليوم السبت ولقاء النهائي لرابطة دوري أبطال أفريقيا 2020-2021 بمدينة الدار البيضاء المغربية الذي يجمع الأهلي وكايزر تشيفز.

موسيماني نجح في قيادة الأهلي لتخطي عقبة صن دوانز الجنوب أفريقي، النادي الذي قاده لمدة 8 مواسم وحققه معه لقبين قاريين، وتجدد الموعد أمام نادٍ اّخر يمثل وطنه هو كايزر تشيفز في تحدي عناق الأميرة السمراء الليلة.

موسيماني لن يكن أكثر المدربين المُتوجين بلقب دوري أبطال أفريقيا خلف مانويل جوزيه فحسب في حالة تتويج الأهلي الليلة فحسب، بل سيحقق أمرًا لم يحدث منذ 22 عامًا.

وسيكون بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في حالة تتويج المارد الأحمر هو ثاني مدير فني عبر تاريخ دوري أبطال أفريقيا يحقق اللقب على حساب فريق من وطنه.

الجزائري رابح سعدان كان هو المدير الفني الوحيد الذي نجح في تذوق طعم اللقب على حساب فريق يُمثل وطنه وذلك في نسخة 1989 من دوري الأبطال بقيادة الرجاء البيضاوي المغربي للصعود على منصة التتويج في مواجهة مولودية وهران الجزائري اثر ركلات الترجيح.

تُرى هل يفعلها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ويكرر سيناريو رابح سعدان ويقسو على أبناء وطنه في مواجهة الأهلي وكايزر تشيفز الليلة؟