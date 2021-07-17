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مكة المكرمة تستقبل طلائع حجاج بيت الله الحرام

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مكة المكرمة تستقبل طلائع حجاج بيت الله الحرام مكة المكرمة تستقبل طلائع حجاج بيت الله الحرام

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استقبلت مكة المكرمة صباح يوم السبت، طلائع حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج هذا العام، وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية عالية التنفيذ للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وسيتم استقبال ضيوف الرحمن عبر أربعة مراكز «النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا»، وذلك قبل توجه الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم.

وسيتم تفويج الحجاج في مرحلة طواف القدوم، عبر خدمة النقل الترددي من مراكز التجمع إلى الحرم المكي، بحيث يتم تفويج 6000 حاج كل ثلاث ساعات، وتبدأ المرحلة الأولى غداً السابع من ذي الحجة في تمام الساعة 6:00 صباحاً، وتستمر إلى يوم 8 ذي الحجة الساعة 9:00 صباحاً.

المصرى اليوم

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