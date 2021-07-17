قضية طلاق كبرى.. حكم لسيدة بـ625 مليون دولار

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نجحت سيدة في الحصول على مبلغ مالي هائل، بعد نزاعات قانونية مع طليقها امتدت سنوات، حيث أن زوجها السابق شديد الثراء.

تلك الزوجة تدعى تاتيانا أحمدوفا أما طليقها هو الملياردير الروسي فرهاد أحمدوفا من أصل أذربيجاني، واللذان اتفقا على تسوية بدفع مبلغ للطلاق يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني، أمس الجمعة.

وذلك بعد مرور أعوام من الجدل القانوني بشأن قرار الطلاق التي أصدرته المحكمة العليا في لندن في عام 2016، والذي يلزم الزوج بدفع مبلغ 450 مليون جنيه إسترليني أي 625 مليون دولارًا للزوجة.

وفي بدايات المرافعات القضائية، حاولت الزوجة الاستيلاء على يخت طوله 115 مترا يرسو في دبي لطليقها من خلال المحاكم، بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني، وهو ما أخرج خلافهما للعلن، ومحاولتها تلك باءت بالفشل.

كما سعت إلى الحصول على مزيد من الأموال، مطالبة المحكمة بالسماح لها بأن يدفع ابنها تيمور لها أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني من أصول الأسرة.

وقال متحدث باسم السيدة: «لم يكن الأمر يتعلق بمبلغ، بل بزوج يفي بالتزامه تجاه أسرته»، رافضا إدعاء متحدث باسم زوجها السابق بأنه كان من الأفضل لها ألا ترفع دعوى قضائية.

فيما أوضحت القاضية البريطانية جوينيث نولز في حكمها على تيمور نجل أحمدوفا في أبريل: «عائلة أحمدوف واحدة من أكثر العائلات تعاسة التي أتت إلى قاعة محكمتي».

وقالت وسائل الإعلام البريطانية زمن الحكم الأول للمحكمة العليا البريطانية في 2016 أنه أكبر مبلغ في تاريخ النظر في قضايا الطلاق.