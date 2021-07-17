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أحمد مجاهد يزور معسكر الأهلي في المغرب لبحث موقف الرباعي الأوليمبي

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أحمد مجاهد يزور معسكر الأهلي في المغرب لبحث موقف الرباعي الأوليمبي أحمد مجاهد يزور معسكر الأهلي في المغرب لبحث موقف الرباعي الأوليمبي

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حرص أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة إتحاد الكرة المصرى، على زيارة بعثة النادي الأهلي فى مقر إقامتها بالمغرب.

ويستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز، اليوم السبت في نهائي دوري رابطة الابطال الافريقي.

وبحث مجاهد مع بعثة الأهلى إجراءات وترتيبات سفر رباعى الفريق، محمد الشناوى، أكرم توفيق، صلاح محسن وطاهر محمد طاهر إلى اليابان بعد إنتهاء نهائى أفريقيا.

ومن المقرر أن يتوجه رباعى الأهلى إلى اليابان من المغرب للإنضمام للمنتخب الأولمبى الذى وصل اليابان صباح الجمعة الماضية، للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية، وأكد مجاهد، دعمه ومؤازرته لفريق الأهلى فى نهائى أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقى.

المصرى اليوم

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