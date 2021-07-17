الأهلي وكايزر تشيفز .. تعرف علي كواليس الساعات الأخيرة داخل معسكر الأهلي قبل النهائي الافريقي

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شهدت الساعات الأخيرة من معسكر الفريق الكروي الأول للنادي الأهلى فى المغرب، قبل مواجهة الفريق الكروى أمام نظيرة كايرز تشيفز، حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبين وكذلك الجهاز الفنى، استعدادًا لخوض مباراة النهائى الإفريقى، وحرص الثلاثى محمد الشناوى، وعلى معلول، ووليد سليمان، على عقد العديد من الجلسات التحفيزية مع اللاعبين، تركزت كلماتهم على ضرورة عدم الاستهانة بكايزر تشيفز، خاصة أنه يملك الرغبة والدافع من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وتحقيق المفاجأة بعدما تأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى فى تاريخه، وبالتالى سيكون لاعبوه على درجة المقاتلين من أجل تحقيق اللقب الإفريقى للمرة الأولى، وتعاهد جميع اللاعبين على ضرورة إسعاد الجماهير ومواصلة الانتصارات التى يحققها الفريق على المستويين المحلى والإفريقى.

كما حرص عدد من اللاعبين على قراءة القرآن الكريم، قبل تناول وجبة الغذاء في مقر فندق الإقامة في المغرب.

وحرص محمود الخطيب، رئيس بعثة الفريق فى المغرب على تحفيز اللاعبين، وحثهم على ضرورة العودة للقاهرة باللقب الافريقى وتتويج مجهودهم الذى بذلوه على مدار مباريات البطولة، باللقب الغالى

وتناول لاعبو الفريق وجبة الإفطار فى العاشرة صباح اليوم السبت، بمقر الإقامة فى مدينة الدار البيضاء، ثم خلد اللاعبون للراحة قبل تناول وجبة الغداء فى الثانية والنصف ظهراً.

وسيعقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق محاضرة أخيرة مع لاعبى الفريق فى السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت المغرب. ويتحدث موسيمانى خلال المحاضرة الأخيرة عن أهم تعليماته للاعبى الفريق قبل خوض النهائى الأفريقي..