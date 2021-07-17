الوديات تجهز المصري لمواجهة المقاولون وجلسة بين حلبية وماهر لحسم ملف التجديد

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يعقد سمير حلبية، رئيس النادي المصري، جلسة خلال الأيام المقبلة، مع على ماهر، المدير الفني للفريق، من أجل وضع الرتوش الأخيرة على تفاصيل التجديد مع الفريق، خاصة انه عقده ينتهى مع النادي البورسعيدي، بنهاية الموسم الجاري.

ووافق المدير الفني للمصري، على تجديد تعاقده مع الفريق، كما تم الاتفاق على عقد جلسة لتحديد صفقات الفريق الجديدة، وكذلك تحديد قائمة الراحلين.

واستقر الجهاز الفني للمصري بقيادة علي ماهر، على خوض العديد من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة، لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل على المستوى الفني والبدني استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 7 أغسطس المقبل، على ارض ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يسعي الفريق لاستعادة ذاكرة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية.