المصري ينهي ازمة المحترفين الثلاثة

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انهي مجلس إدارة النادى المصري، برئاسة سمير حلبية، ازمة مستحقات اللاعبين الأفارقه بالفريق، وهم سعيدو سامبوري، واوستن اموتو، وايزي ايميكا.

وهدد ثلاثي الفريق الكروي الأول للنادي المصري، بعدم العودة لصفوف الفريق، المقرر لها "الثلاثاء"، عقب انتهاء فترة الاجازة التي منحها الجهاز الفني بقيادة على ماهر، بسبب توقف الدورى الحالي.

وأجري محمد الخولى، نائب رئيس النادى العديد من الاتصالات الهاتفيه مع اللاعبين ووكلائهم لاقناعهم بالتراجع عن الرحيل، كما تعهد مسؤولي النادى بصرف جزء من المستحقات فور عودة اللاعبين للقاهرة والانتظام في معسكر الفريق، وهو الأمر الذى أنهى الازمة بشكل مؤقت، وأكد ثلاثي الفريق على العودة في الوقت المحدد.