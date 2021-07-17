أمانة العاصمة المقدّسة توفر خدمة "حجز موعد" لذبح الأضاحي في المسالخ

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بهدف تخفيف الازدحام عن المسالخ وتنظيم عملية التوافد

أعلنت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلةً في إدارة المسالخ، اليوم، توافر خدمة "حجز موعد" لذبح الأضاحي في جميع المسالخ التي تشرف عليها الأمانة بهدف تخفيف الازدحام عن المسالخ وتنظيم عملية التوافد.

وذكرت الأمانة أن هذه الخدمة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فعّلتها الأمانة للحد من انتشار فيروس كورونا، للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين من التنقل والازدحام، وتسهيل عميلة بيع الذبائح للمستهلكين وسد احتياجاتهم وفقاً للاشتراطات الصحية والاحترازية، إلى جانب إتاحة عددٍ من التطبيقات الإلكترونية لذبح وإيصال اللحوم إلى منازل المواطنين والمقيمين بشكل صحي وآمن.

وأكّدت أن عمليات الذبح تتم تحت إشراف بيطري متكامل لضمان سلامة الذبيحة، مبينة أن جميع الذبائح تذبح في المسالخ النظامية التابعة للأمانة وتخضع للكشف المسبق.

ودعت الأمانة الراغبين في ذبح أضاحيهم، إلى الدخول على الرابط:

https://hmm.gov.sa/adahi/usercp.php

وحجز موعد لذبح الأضاحي والاستفادة من التطبيقات الإلكترونية التي تم اعتمادها.