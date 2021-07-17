ضبط 15 مخالفة تموينية بمركزي المنيا والعدوة ضمن استعدادات العيد

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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بتنفيذ حملة مكبرة على محلات الجزارة، وأماكن بيع اللحوم، بمدينة المنيا، بالتنسيق مع البيئة ، والطب البيطري، والتموين، ومباحث التموين، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر، تنوعت ما بين، (عدم وجود شهادات صحية، ولحوم متنوعة (بلدى وتانى وماعز) غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وذبح خارج السلخانة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالإضافة الى متابعة أعمال النظافة، ورفع المخلفات، بقري، (بنى محمد سلطان، وكدوان، وجارحي، وعمارات الأوقاف، طريق مصر أسوان الزراعي، وقرية طوخ الخيل، وقرية تلة)، حيث تم رفع المخلفات من نقاط التجميع، وتم رفع المخلفات المجاورة للمجاري المائية، وتم نقل المخلفات والتركمات، إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي، بمعدات الوحدة المحلية.
كما تم إصلاح وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة بطريق قرية ابو جريد الي طريق مصر اسوان، وطريق قرية منشية الحواصلية، وعمل حملة للصيانة الشاملة لأعمدة الإنارة بجبانه قرية طوه، التابعة للوحدة المحلية بطوخ الخيل، وإصلاح وصيانة أعمدة الانارة بقرية البرجاية، وعمل الإنارة اللازمة والتعقيم لسلخانه قريه تلة.
كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، حملة لمتابعة تطبيق قرارات الدولة الخاصة بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وأسفرت عن تحرير 5 مخالفات، لعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح الفوري.