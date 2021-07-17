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ضبط 15 مخالفة تموينية بمركزي المنيا والعدوة ضمن استعدادات العيد

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ضبط 15 مخالفة تموينية بمركزي المنيا والعدوة ضمن استعدادات العيد ضبط 15 مخالفة تموينية بمركزي المنيا والعدوة ضمن استعدادات العيد

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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بتنفيذ حملة مكبرة على محلات الجزارة، وأماكن بيع اللحوم، بمدينة المنيا، بالتنسيق مع البيئة ، والطب البيطري، والتموين، ومباحث ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر، تنوعت ما بين، (عدم وجود شهادات صحية، ولحوم متنوعة (بلدى وتانى وماعز) غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وذبح خارج السلخانة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالإضافة الى متابعة أعمال النظافة، ورفع المخلفات، بقري، (بنى محمد سلطان، وكدوان، وجارحي، وعمارات الأوقاف، طريق أسوان الزراعي، وقرية طوخ الخيل، وقرية تلة)، حيث تم رفع المخلفات من نقاط التجميع، وتم رفع المخلفات المجاورة للمجاري المائية، وتم نقل المخلفات والتركمات، إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي، بمعدات الوحدة المحلية.

كما تم إصلاح وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة بطريق قرية ابو جريد الي طريق مصر اسوان، وطريق قرية منشية الحواصلية، وعمل حملة للصيانة الشاملة لأعمدة الإنارة بجبانه قرية طوه، التابعة للوحدة المحلية بطوخ الخيل، وإصلاح وصيانة أعمدة الانارة بقرية البرجاية، وعمل الإنارة اللازمة والتعقيم لسلخانه قريه تلة.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، حملة لمتابعة تطبيق قرارات الدولة الخاصة بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وأسفرت عن تحرير 5 مخالفات، لعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح الفوري.

المصرى اليوم

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