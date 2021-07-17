صحة الشرقية : جهود مكثفة لمتابعة الإجراءات الاحترازية خلال امتحانات الثانوية العامة

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جهود الفرق الطبية المستمرة والمكثفة بجميع مدارس المحافظة المنعقد بها امتحانات الثانوية العامة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين والعاملين بالمدارس.

حيث قامت إدارة السن المدرسي، وإدارة صحة البيئة والفرق الطبية بالإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، بمتابعة كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية بمدارس المحافظة، والتأكد من إرتداء الطلاب والمراقبين على الإمتحانات للكمامات، والتطهير بالكحول، وكذلك التأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول ومن النظافة العامة بها، فضلا عن توافر المطهرات والصابون على الأحواض، ونظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوافر سلات لجمع القمامة والتخلص الأمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بمحيط المدارس، كما تم المرور على خزانات المياه بالمدارس، للتأكد من فصل المستعمل منها في أعمال الدفاع المدني والحرائق أو الأغراض الأخري عن شبكة مياه الشرب، والتأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحي وغيرها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هناك متابعة مستمرة للتأكد من تجهيز غرف عزل بكل مدرسة تحت إشراف فريق طبي مدرب لإستقبال أي حالات مشتبهة أو مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، فضلا عن تمركز سيارات الإسعاف أمام المدارس لمواجهة أي ظرف طارئ، ونقل أي حالات مرضية للمستشفيات، بعد تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب إذا تطلب الأمر من خلال الفرق الطبية بكل لجنة، كما قامت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشؤون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، بالإستمرار في مواصلة أعمال التطهير اليومي المكثف، بكافة المدارس، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وذلك منذ بداية الإمتحانات السبت الماضي، حيث يتم تطهير وتعقيم جميع الفصول واللجان بالمدارس، وتطهير الأسطح بالكلور بالنسب المحددة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، إستمرارية العمل لمتابعة الإجراءات الوقائية والإحترازية، حتي نهاية فترة الامتحانات والتي تستمر حتي يوم ٥ أغسطس المقبل، يتم خلالها إجراء الامتحانات لأكثر من ٤٥ ألف طالب وطالبة، من خلال ١٦٢ لجنة امتحانية منهم ٩٢ لجنة بالريف، وعدد ٧٠ لجنة بالحضر، تابعة لـ٢٠ إدارة تعليمية بالمحافظة، مقدماً الشكر لمدير عام الطب الوقائي، ومدير عام مكافحة الأمراض المتوطنة، ومديري إدارات السن المدرسي، وصحة البيئة، ومكافحة ناقلات الأمراض بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية، وجميع المشاركين في هذا العمل نظراً للجهود المكثفة المبذولة للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب بالمحافظة.