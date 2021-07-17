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«جبالي» يرسل برقية تهنئة لـ«» بمناسبة عيد الأضحى : نصرت شعبك فوقف الله معك

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«جبالي» يرسل برقية تهنئة لـ«السيسي» بمناسبة عيد الأضحى : نصرت شعبك فوقف الله معك «جبالي» يرسل برقية تهنئة لـ«» بمناسبة عيد الأضحى : نصرت شعبك فوقف الله معك

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بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1442هـ، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على وشعبها العظيم بالخير واليمن والبركات .

و قال «جبالى»: «يطيب لى بإسمي وإسم أعضاء مجلس النواب أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية مقرونة بأعز الأمانى الطيبة بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم وهو يرفُل في ثياب العزة والمِنعة مرتقياً أعلى مراتب السعادة».

وأضاف :«إن ما انجزتموه منذ أن أولاكم الشعب أمره وأودعكم أمانته كبير إذا ما قيس بالإمكانات المتاحة.»

وتابع :«فبرغم العواصف العاتية وما أحاط بنا من ظروف خارجية وداخلية، إلا أن السنوات السبع الماضية رغم قصرها كانت حافلة بقفزات طويلة إلى الأمام محققة إنجازات عظيمة مفجرة ينابيع الخير في ربوع مصر وخوض معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض مصر تليق باسمها وتاريخها وتراثها، وهى ظاهرة جلية يساندها الواقع ويقوم على كل منها دليل.»

و قال «جبالى»: «لقد التزمتم بسياسة خارجية متزنة ومتعقلة ترتبط بالأهداف القومية والمصالح الاستراتيجية وتعزيز التضامن بين الدول التي تشكل دوائر اهتمامنا وفى مقدمتها الدول العربية الشقيقة، وتعزيز علاقات مصر مع أشقائها في القارة السمراء ومجموعة عدم الإنحياز، وأنه إذا كنا نفخر بهتاف»تحيا مصر«، فإن أول مفاخر كل منا أنه ولد في مصر ويشارك في نهضتها».

واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة، قائلاً: «لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة فوقف الله معك مؤيداً ونصيراً تسدون عن مصر مطالع الفتن ليبلغ شعبها مرفأ الأمن والأمان».

المصرى اليوم

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