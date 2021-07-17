دجاج فاسد واسماك مجهولة المصدر وذبح خارج المجازر في حملة تموينية بالقليوبية

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تابعت مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية التموين في القليوبية الحملات لضبط الأسواق قبيل الاحتفال بعيد الاضحى المبارك حيث تم شن عدة حملات اسفرت عن ضبط مجزر دواجن به كميات من الدجاج منتهى الصلاحية وتم تحير محضر بالواقعة.

تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا بقيام حملة تموينية اسفرت عن ضبط مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص به 1،05 طن دواجن ومقطعات دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها بالأسواق.

كما تم ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص عثر بها على 1،1 طن أسماك معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة.

وفى السياق قال الدكتور محمد جوده مدير الإدارة البيطرية ببندر بنها أنه تم شن عدة حملات على محلات الجزارة استهدفت مناطق كفر الجزار وبطا والحرس الوطنى ومنشية النور وكفر طحلة وعزبة الزراعه وعزبة السوق بدائرة مركز بنها أسفرت عن ضبط 12 محل جزارة مخالف للذبح خارج المجاور الحكومية وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.