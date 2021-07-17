تأجيل دعوى تطالب الفنانة رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه إداريًا

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قررت المحكمة الاقتصادية إداريًا تأجيل الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف والتى يطالب فيها بالتعويض بمبلغ 5 ملايين جنيه بسبب سبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لوجود عطلة رسمية.

يذكر أن محكمة جنح قصر النيل برّأت الفنانة رانيا يوسف من اتهامها بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد، وازدراء الأديان، خلال تصريحات أدلت بها في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس.

كانت نيابة قصر النيل تلقت بلاغًا ضد الفنانة رانيا يوسف بعد تصريحاتها في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس، في برنامج «مع الفارس» على إحدى الفضائيات وتحدثت بشكل يجعلها تحت اتهامات جريمة الفعل العلني الفاضح، وأصدرت النيابة قرارًا بإحالة البلاغ للمحاكمة.