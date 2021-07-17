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قال الرئيس السوري بشار الأسد عقب أدائه اليمين الدستورية لولاية رابعة اليوم السبت، إن الأعداء راهنوا في المراحل الأولى على الخوف من الإرهاب وتحويل المواطن السوري لمرتزق يبيع وطنه، لكن الوعي الشعبي كان هو الحصن والمعيار الذي نقيس به مدى قدرتنا على تحدي الصعاب.

ودعا الأسد لمن غرر به وراهن على سقوط سوريا إلى العودة لحضن الوطن، مشيرا إلى أن أحد أكبر العوائق الآن يكمن في تجميد الأموال السورية في المصارف اللبنانية

وأشار إلى أن الحصار المفروض على بلاده لم يمنع من تلبية الاحتياجات الأساسية لكنه سبب اختناقات، مضيفا أن عدد المنشآت الصناعية الكبرى التي تبنى حاليا في سوريا يتجاوز 3300 منشأة، موضحا أن الاستثمارات في المرحلة القادمة ستتركز على تأمين الطاقة البديلة، مؤكدا أن الشعب السوري قادر على بناء وتطوير اقتصاده في أصعب الظروف.

وأكد الأسد أن قضية تحرير ما تبقى من أرض سوريا من الإرهابيين ستظل نصب عينيه، وتابع قائلا: نثق بدور الأصدقاء الإيرانيين والروس الذين كان لهم دور في تحرير أرضنا.