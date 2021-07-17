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صحة غزة : تسجيل حالة وفاة و 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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صحة غزة : تسجيل حالة وفاة و 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة صحة غزة : تسجيل حالة وفاة و 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت صحة غزة يوم الإثنين، عن تسجيل حالة وفاة و(63) إصابة بفيورس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع.

وقالت صحة غزة، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 495 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت حالة وفاة واحدة و(63) اصابة جديدة بفايروس كورونا.

كما وأكدت الصحة، تعافي 120 حالة جديدة من مصابي ، واجمالي تراكمي للمصابين 115607 اصابة، بينما بلغ اجمالي الحالات النشطة 1397 حالة.

وذكرت الصحة، أن اجمالي المتعافين 113130 حالة، بينما اجمالي الوفيات 1080 حالة وفاة، في حين اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 46 حالة.

وبينت الصحة، أن اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 36 حالة.

وحول التطعيمات، ذكرت الصحة في تقريرها، أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة، بينما اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 95144 شخص.

المصرى اليوم

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