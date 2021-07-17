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إستراليا تشدد إجراءات مواجهة دلتا كورونا

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إستراليا تشدد إجراءات مواجهة دلتا كورونا إستراليا تشدد إجراءات مواجهة دلتا كورونا

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شددت السلطات في سيدني الأسترالية إجراءات الإغلاق في جميع أنحاء الولاية لاحتواء سلالة دلتا من .

ويأتي ذلك مع تطبيق قواعد أكثر صرامة على تجارة التجزئة وتخضع بعض البؤر المحلية الناشئة للفيروس الآن لقيود إضافية على الحركة.

وأمرت منافذ البيع بالتجزئة غير المهمة بالإغلاق اعتبارا من منتصف الليل، بينما يجب أن تتوقف أعمال البناء حتى 30 يوليو الجاري، وهو الموعد الذي من المقرر أن ينتهي فيه أمر الإغلاق الحالي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت المدينة، الواقعة في ولاية نيو ساوث ويلز، 111 حالة جديدة، السبت، بينها 29 حالة محلية، مما رفع إجمالي الحالات في التفشي الحالي إلى أكثر من ألف، ويُسمح لمحال السوبر ماركت والصيدليات والبنوك بأن تظل مفتوحة.

وقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز جلاديس بيريجيكليان للصحفيين، السبت: «لا نقلل من تأثير هذا على أنشطتنا التجارية».

وأضافت: «هذه فرصتنا للقضاء على هذا الفيروس والتأكد من إمكانية عودة العائلات لحياتها الطبيعية وتعافي الشركات بأسرع ما يمكن».

المصرى اليوم

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