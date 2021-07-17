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ارتفاع الإصابات بـ 61% وانخفاض الوفيات جراء كورونا في إيطاليا

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ارتفاع الإصابات بـ 61% وانخفاض الوفيات جراء كورونا في إيطاليا ارتفاع الإصابات بـ 61% وانخفاض الوفيات جراء كورونا في إيطاليا

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ارتفعت نسبة الإصابات بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الأخير 7- 13 يوليو، بنسبة 61.4% مقارنة بالأسبوع السابق، بينما سجلت نسبة تلقى المستشفيات للمرضى وكذلك الوفيات انخفاضا في إيطاليا، حسبما قالت وكالة «انسا» الإيطالية.

وبحسب مؤسسة المراقبة المستقلة على الإصابات «جيمبي»، فقد انخفض عدد حالات الاستشفاء (النقل للمستشفى) جراء كورونا بنسبة 11.3%، مسجلة 1128 حالة، مقابل 1271 حالة تم استقبالها في المستشفى الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق بالوفيات، فقد انخفضت بنسبة 35.8%، لتبلغ 104 حالة خلال الأسبوع الأخير، مقابل 162 حالة في الأسبوع السابق، بمتوسط 15 حالة وفاة يوميا، مقابل 24 حالة الأسبوع الماضي.

وأوضح رئيس مؤسسة جيمبي، نينو كارتابيلوتا: «في مقدمة الحالات الجديدة، هناك زيادة أسبوعية صافية، علاوة على ذلك، هناك انخفاض في الاختبارات، الأمر الذي يجعل من المستحيل تتبع جهات انتقال العدوى بشكل كاف».

ومنذ بداية شهر مايو، انخفض عدد الأشخاص الذين تم فحصهم اسبوعيا بشكل تدريجي بنسبة 56.3%، من 662549 فحص إلى 289869 فحص في الأسبوع 7- 13 يوليو 2021.

وأشار تقرير حديث للمعهد الوطني العالي للصحة في إيطاليا إلى ارتفاع معدلات الإصابات الأسبوعية بوباء ، وحسب التقرير، فإن الإصابات زادت من 9 حالات لكل مائة ألف نسمة، في الفترة 28 يونيو- 4 يوليو، إلى 14 حالة لكل مائة ألف نسمة في الاسبوع الماضي (5-11 يوليو).

وأفاد التقرير بأن الاصابات في أي من المقاطعات الايطالية لم تصل إلى حاجز 50 لكل 100 ألف نسمة، والذي يفرض الانتقال من التصنيف باللون الابيض إلى اللون الاصفر.

ووفق آخر بيانات حملة التطعيم، تم حقن ما يقرب الـ60 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس، ويبلغ عدد المواطنين المحصنين بشكل كامل 25.8 مليون نسمة، ما يعادل 47.8% من مجموع السكان فوق 12 عاما.

المصرى اليوم

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