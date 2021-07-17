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الصحة الفلسطينية : وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الصحة الفلسطينية : وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس كورونا الصحة الفلسطينية : وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، يوم السبت، أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية عن تسجيل حالة وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

ولفتت الكيلة، إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 16 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 565،660 بينهم 400،561 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصرى اليوم

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