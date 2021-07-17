الأهلي وكايزر تشيفز .. موسيماني في النهائيات الأفريقية «نسبة نجاح 100%»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يخوض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي النهائي القاري الخامس عبر تاريخه التدريبي.

ويلعب الأهلي أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في التاسعة من مساء اليوم السبت بملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية في المباراة النهائية لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

وكان موسيماني الذي سبق له تدريب نادي صن دوانز لفترة طويلة قد خاض 4 مبارات نهائية قارياً.

الموعد الأول لموسيماني أمام تحدٍ قاري كان في مواجهة الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2016 ونجح الجنوب أفريقي في قيادة صن داونز للقب.

وفي مباراة السوبر الأفريقي 2017 نجح موسيماني في كسب الرهان والتتويج مع صن داونز على حساب مازيمبي الكونغولي.

يخوض موسيماني مغامرة جديدة في النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي بدايةً من نصف النهائي ويواجه الزمالك مرة أخرى في تحدي عناق الأميرة السمراء وينجح بيتسو من التتويج مع المارد الأحمر.

ويقود موسيماني الأهلي للتتويج بالسوبر الأفريقي 2021 على حساب نهضة بركان في مايو الماضي، لتبلغ نسبة نجاح الجنوب أفريقي 100% في المواجهات الحاسمة على الألقاب الأفريقية قبل موقعة الدار البيضاء الليلة.