على رأسهم برشلونة.. 5 أندية عملاقة تعاني من أزمات مالية

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تواجه أندية كرة القدم الأوروبية خطر خسارة أكثر من ملياري يورو (2,4 مليار دولار) بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث كان هناك انخفاض خطير في الإيرادات خلال العامين الماضيين وشعرت الأندية الأوروبية الكبرى بالتأثيرات.

بدأت الأندية في توخي مزيد من الحذر بشأن إنفاقها في فترة الانتقالات، لكن حقيقة الأمر هي أن بعض الأندية الأوروبية الكبرى كانت تدار بشكل سيء قبل الوباء نفسه.

ومن ثم يمكن القول بثقة أن الوباء لم يتسبب في مشاكلهم المالية، بل أدى إلى تفاقمها فقط، وبدأت بعض الأندية في التخلص من نجومها الكبار أصحاب المرتبات الضخمة من أجل الخروج من تلك الأزمة.

دعونا نلقي نظرة على خمسة من أكبر الأندية الأوروبية التي تعاني من مشاكل مالية في الوقت الحالي.

5- ريال مدريد:

كشف ريال مدريد في اجتماعهم السنوي لعام 2020، عن تراكم ديون بقيمة 901 مليون يورو، كانت إعادة تطوير سانتياجو برنابيو عاملاً مساهماً رئيسياً في القضايا المالية لريال مدريد.

لكن الأمور ليست مقلقة بالنسبة لريال مدريد في الوقت الحالي حيث يقال إن ديونهم قصيرة الأجل تصل إلى 200 مليون يورو، كما تم الإبلاغ عن أن لوس بلانكوس قد طلب من لاعبيه تقليل وراتبهم في أعقاب الوباء.

كانوا حذرين في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020 وباعوا لاعبين مثل جيمس رودريجيز وأشرف حكيمي وسيرجيو ريجيلون وأوسكار رودريجيز، كما أرسلوا جاريث بيل وبورجا مايورال على سبيل الإعارة.

يأمل ريال مدريد في التعاقد مع كيليان مبابي هذا الصيف. كما ودعوا سيرجيو راموس لأنهم لم يكونوا في مكان يمنحه عقدًا جديدًا مربحًا، ومن المرجح أيضًا أن يبيعوا رافائيل فاران في الصيف مع ارتباط مانشستر يونايتد ارتباطًا وثيقًا بقلب الدفاع الفرنسي.

ومع ذلك، كشف ريال مدريد للتو أنه أنهى السنة المالية 2020-2021 بأرباح بلغت 874 ألف يورو بعد الضرائب، على هذا النحو، يبدو أنهم تم تصنيفهم إلى حد ما على المدى القصير وقد تمكنوا من إدارة آثار جائحة (كوفيد-19) بشكل جيد.

4- توتنهام هوتسبير:

أعاد توتنهام هوتسبير بناء ملعبه مؤخرًا، لكن جائحة (كوفيد-19) دفعهم إلى عدم تحقيق الأرباح المالية من الملعب حتى الآن، المباريات التي تُلعب خلف الأبواب المغلقة أدت بشكل فعال إلى نقص في عائدات يوم المباراة، وفقًا لتقارير مختلفة، تكبد توتنهام هوتسبير ديونًا بقيمة 589 مليون جنيه إسترليني.

أنه واحد من الأندية التي تضررت بشدة من جائحة (كوفيد-19) في أوروبا، كما فشل توتنهام في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، كما أنهم لم يفزوا بأي من الألقاب لفترة طويلة وهناك نقص حاد في عوائد الاستثمارات.

لكن يقال إن توتنهام يقترب من إبرام صفقة بشأن حقوق تسمية الملعب. سيوفر هذا الدعم المالي احتياجات النادي خلال الفترة القادمة.

3- يوفنتوس:

يوفنتوس هو فريق آخر أنفق بعض الشيء بتهور في الآونة الأخيرة، لقد أدى تعاقدهم مع كريستيانو رونالدو قبل جائحة (كوفيد-19) إلى وضعهم في مأزق، يقال إن يوفنتوس مدين بحوالي 335 مليون يورو.

لم يساعد أداؤهم الضعيف في موسم 2020-21 تحت قيادة المدرب الشاب أندريا بيرلو في تحقيق البطولات، إلى جانب انخفاض عائدات البث والانخفاض الحاد في دخل يوم المباراة من الملاعب، أثر بشدة على البيانكونيري.

لكن أندريا أنيلي كشف مؤخرًا أن الملاك يضخون الأموال في النادي وهذا يساعد النادي استكمال مشواره ومُخططه للوصول إلى قمة كرة القدم الأوروبية.

لكن جميع المؤشرات تؤكد أن النادي لن ينفق الأموال النقدية في فترة الانتقالات الصيفية، وهو ما قد يؤثر على وضيعة النادي في الموسم الجديد.

2- إنتر ميلان:

على الرغم من فوزه بالدوري الإيطالي في موسم 2020-21، يجد إنتر ميلان نفسه في مأزق كبير. ترك أنطونيو كونتي دوره كمديرًا فنيًا للنادي بعد أن أخبره النادي أنهم سيحتاجون إلى التخلي عن بعض اللاعبين الكبار هذا الصيف.

كشف نائب رئيس إنتر ميلان والقائد السابق خافيير زانيتي أن النادي يعاني من مشاكل مالية خطيرة. في مايو قائلًا: "لا تزال المشاكل المالية قائمة وقد يستغرق الأمر عامين لإعادة اكتشاف هذا التوازن. نحتاج إلى عودة الجماهير إلى الملعب. نحن نريد العودة إلى الحياة الطبيعية".

في الوقت نفسه كشفت وسائل إعلام إيطالية مُختلفة أن إنتر ميلان يتفاوض مع شركتين ماليتين للحصول على قرض. إنهم يبحثون عن قرض يزيد عن 250 مليون يورو لتغطية خسائرهم.

تكبد إنتر ميلان خسائر بلغت حوالي 100 مليون يورو في عام 2020، وسترتفع هذه الخسائر إلى 150 إلى 210 مليون يورو بحلول نهاية عام 2021. وقد باع النادي بالفعل أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان مقابل مبلغ 60 مليون يورو. لاوتارو مارتينيز هو لاعب آخر يرغب النيرازوري في بيعه بالسعر المناسب.

1- برشلونة:

لقد تم توثيق مشاكل برشلونة المالية بشكل جيد. كشف نائب الرئيس الاقتصادي لبرشلونة، إدوارد روميو، أن الدين المؤقت المعدل للنادي يبلغ الآن 1044 مليون يورو.

كانت مرتبات اللاعبين المرتفعة للغاية عاملاً مساهماً في مشاكل النادي المالية. إن أجورهم الحالية أعلى بكثير من الحد الأقصى لمرتباتهم في الدوري الإسباني، ويتطلع رئيس النادي خوان لابورتا إلى خفضها عن طريق بيع بعض من أعلى رواتبهم.

وضع برشلونة سيء للغاية، ويحاول النادي إيجاد عروض مناسبة للاعبين أمثال أنطوان جريزمان وصمويل أومتيتي وفيليب كوتينيو وسيرجي روبرتو وغيرهم.

لقد تركوا بالفعل العديد من اللاعبين مثل جان كلير توديبو وكونراد دي لا فوينتي وجونيور فيربو. بالنظر إلى الوضع المالي غير المستقر الذي يعيشون فيه، سيضطر برشلونة إلى إبرام صفقات بأسعار مخفضة من أجل التخلص من اللاعبين أصحاب الرواتب المرتفعة.