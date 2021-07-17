مفاجأة بالكويت.. وفاة عامل التوصيل طبيعية وليست قتلاً

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بعدما هزّت البلاد.. وهرب ابن صاحب المنزل

بعدما هزّت البلاد وتسبّبت في عملية بحث عن ابن صاحب المنزل، نقلت وسائل إعلام كويتية عن مصدر أمني أن تقرير الأدلة الجنائية لواقعة موت عامل التوصيل الهندي (الديليفري) بيّن أن وفاته طبيعية وليست قتلاً، كما أُعلن سابقاً.

وكان مواطن وهو ابن صاحب المنزل الذي توجّه العامل إلى توصيله في منطقة أبوفطيرة قد اُتهم بالواقعة، وأثبت التقرير أن سبب الوفاة توقف قلب العامل المصاب بالتضخم، وأن الإصابة بالرأس والجنب يعتقد أنها من أثر سقوطه على الأرض.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، أفاد مصدر أمني بأن السحجات في صدر المتوفى حدثت بسبب سحب المواطن له إلى داخل حوش منزلهم محاولاً إفاقته وعندما شعر أنه قد فارق الحياة هرب إلى أن تم ضبطه من قِبل المباحث.

واستندت النيابة إلى التقرير وأقوال المواطن فأخلت سبيله ما لم يكن محتجزاً على ذمة قضايا أخرى.

وكان قد تم تفريغ إحدى الكاميرات القريبة وتوافقت الوقائع مع أقوال المواطن، وتحوّلت القضية من قتل إلى وفاة طبيعية.

وعن احتجاز المواطن بعد صدور التقرير، نقلت "الرأي" عن مصدر أمني، إن المواطن مطلوب على قضايا أخرى، وتمّ حجزه بموجبها في المخفر.