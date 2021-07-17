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خذوها على محمل الجد.. "المسند": أسبوع "تروية" غزير الأمطار يضم هذه المناطق

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خذوها على محمل الجد.. "المسند": أسبوع "تروية" غزير الأمطار يضم هذه المناطق خذوها على محمل الجد.. "المسند": أسبوع "تروية" غزير الأمطار يضم هذه المناطق
قال: حالة تستمر في يومها الرابع بأجزاءٍ واسعة والعاصمة قد تكون على موعد

خذوها على محمل الجد..

ذكر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن مخرجات النماذج المناخية العالمية تكاد تتفق على غزارة الأمطار المتوقعة في حالة #تروية المطرية خلال هذا الأسبوع على أجزاءٍ من مناطق: جازان، نجران، عسير، الباحة، وجنوبي منطقة الرياض.

وقال: "عليه؛ أهيب بالجهات ذات العلاقة أخذ التنبؤات الجوية على محمل الجد، خاصة في المناطق الجبلية، والله الحافظ".

وأضاف: "بخصوص اليوم الرابع من حالة تروية المطرية، يتوقع أن تستمر الأمطار على أجزاءٍ واسعة من الربع الخالي، وتدخل في التوقعات أجزاءٌ من شرق منطقة نجران ووادي الدواسر، وربما تمتد حتى الأفلاج وحرض وجنوب الأحساء، إضافة إلى أجزاءٍ من اليمن وعُمان والإمارات وربما قطر".

وأردف: "العاصمة #الرياض وما جاورها قد تكون على موعد مع تروية المطرية يوم غد، في مشهدٍ جوي قلما يتكرّر في يوليو".

وتابع: "يتوقع غداً تشكُّل السحب الركامية فوق أرجاء العاصمة، وقد تهطل منها أمطارٌ متفرقة، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غد نحو 37م، وقد تسبّب الرياح الهابطة بعض الغبار".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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