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قوات أمن الحج تضبط 9 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج

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قوات أمن الحج تضبط 9 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج قوات أمن الحج تضبط 9 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج
اتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة

قوات أمن الحج تضبط 9 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج

صرّح المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ؛ بأنه تمّ ضبط تسعة مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.

وأهاب العميد الشويرخ؛ بالمواطنين والمقيمين كافة، الالتزام بالتعليمات الخاصّة بموسم حج هذا العام.

وأكّد في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبّقون الأنظمة بحق كل مَن يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (مِنى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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