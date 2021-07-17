رئيس جامعة القاهرة يعلن إصدار العدد التاسع من مجلة الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ورئيس تحرير المجلة، إصدار العدد الدولي التاسع من مجلة الجامعة الدولية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية JHASS، بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد «Emerald» والصادرة باللغة الانجليزية، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة بالتحول إلى جامعة من الجيل الرابع وذلك بنشر الأبحاث العلمية الدولية التي تهتم بحل المشكلات الملحة في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية والذي من شأنه الارتقاء بمكانة الجامعة عالميًا، وفتح نافذة دولية للباحثين المصريين والعرب.

وقال الدكتور الخشت رئيس تحرير المجلة، إن مجلة الجامعة تشهد تقدما كبيرا على المستوي الدولي رغم حداثتها حيث تم التعاون مع الناشر البريطاني واصدارها في عام 2019، مشيرا إلى نجاح المجلة دوليا ساهم في جذب الباحثين الأجانب من المملكة المتحدة والنمسا والسويد ونيجيريا وغيرها للنشر بالمجلة، مشددا على أن المجلة تراعي المعايير الدولية في قبول الأبحاث وأبرزها الحداثة والتطبيق لخدمة البشرية وليس للنشر فقط، مؤكدا أن المجلة تحكم أبحاثها بواسطة محكمين أجانب من كبرى الجامعات الدولية وتضم في الهيئة الاستشارية مجموعة متنوعة من الاساتذة الأجانب البارزين من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وأضاف الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة استطاعت خلال وقت قليل أن يكون للمجلات التي تصدر عنها شأن كبير على المستوي العالمي من حيث معادل التأثير الدولي أو الاستشهاد بالبحوث المنشورة والاطلاع عليها وهو ما يساهم في خطة الجامعة بالتحول إلى جامعة من الجيل الرابع وتكون واحدة من الجامعات ذات المكانة العالمية وسط جامعات الصفوة، مشيرا إلى أن مجلة الجامعة تركز على تطبيقات العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمعات بشكل عام وفي رفاهية المواطنين بشكل خاص.

وأشار الدكتور محمود السعيد عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية مدير تحرير المجلة، إلى أنه صدر من المجلة ثمانية أعداد سابقة ولاقت استحسان الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية في مصر والعالم وانعكس ذلك على إقبال شديد من الباحثين المصريين والدوليين على نشر أبحاثهم العلمية في المجلة وهو ما ظهر جليا في العدد الحالي للمجلة الذي شهد مشاركة باحثين من ستة دول من أوروبا وأفريقيا وآسيا بالرغم من الأزمة الصحية التي يشهدها العالم جراء فيروس كورونا المستجد وتوقف الكثير من اشكال الحياة.

فيما تضمن العدد الجديد من المجلة العلمية الدولية مجموعة من البحوث المشتركة والمتنوعة حيث تناول البحث الافتتاحي لكل من الباحثين جبمي أولاديبو أولاور وبيمبو اديجار وايكبينيونج يودوفيا من جامعة لاجوس «العلاقة بين زيادة مشاركة الشباب في ألعاب المراهانات والبطالة في نيجيريا»، كما ناقش كل من الباحثين عمرو شوقي وايهاب الببلاوي من جامعة الزقازيق بمصر والباحث جونتر ماريسك من جامعة سالزبرج بالنمسا «اختلافات القدرات المرتبطة بمكان التعلم بين الطلاب الذين يعانون من صعوبات تعلم الرياضيات وزملائهم العاديين الآخرين».

وناقش العدد الجديد أيضا «الضغط النفسي بعد الولادة على الأمهات» للباحثين فيك بينويناه من جامعة لندن بالمملكة المتحدة وفونج بيتش تران من معهد كارولينسكا باستكهولم بدولة السويد، بينما تناول أحد البحوث «تحديات التجديد الاجتماعي المكاني في سوق العتبة التاريخي بالقاهرة – مصر» للباحثين علياء الساداتي وداليا الكرداني وسحر إمام وتامر الصيرفي من جامعة القاهرة، ومحمود عبدالله من جامعة المنصورة ونيفين حمزة من جامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة .

جدير بالذكر أن إدارة جامعة القاهرة نجحت عام 2019 في توقيع اتفاقية مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية «إيمرالد» لإصدار أول مجلة بحثية دولية في العلوم الإنسانية والاجتماعية عن جامعة القاهرة، وذلك انطلاقًا من توجه جامعة القاهرة بأن تصبح منارة للبحث العلمي والابتكار إقليميًا ودولياً طبقا لمعايير صفوة الجامعات الدولية.